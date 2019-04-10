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Yaramazlara biraz batar!

Saldırı kurbanı olmamasına rağmen tazminat istedi, bir yıl hapis cezası aldı

Fransa’nın başkenti Paris’te 2015’te düzenlenen, 130 kişinin öldüğü, 350 kişinin yaralandığı saldırılarda, saldırı kurbanı olmadığı halde öyle olduğunu iddia ederek tazminat başvurusu yapan restoran yöneticisi bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Reuters

Bir saldırganın ateş açması sonucunda beş kişinin öldüğü ‘Casa Nostra’ adlı, yöneticisi olduğu lokantanın kilerinde olduğunu iddia eden Yann Abdülhamit Muhammed’in başvurusu tazminat ödeyen kurum tarafından reddedildi. Kurbanlara tazminat ödeyen kurum Muhammed’in saldırı sırasında lokantada olmadığını kanıtladı ve kendisinden şikayetçi oldu.

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Mahkeme tarafından bir yıl hapis cezasına çarptırılan Muhammed, Daily Mail Gazetesi’ne saldırı görüntülerini sattığı için de geçen yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmış ancak bu ceza tecil edilmişti.

Aynı şekilde doğru olmadığı halde saldırı kurbanı olduğunu iddia ederek tazminat isteyen Serge Dieujustse de bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

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