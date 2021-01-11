‘Saldırı kurbanı kadınların suçlu olduğu’ mesajını veren makyaj temizleme mendili reklamı yayından kaldırıldı

Çin’de bir makyaj temizleme mendili reklamı, saldırı kurbanı kadınları suçlu gösterdiği gerekçesiyle tepkilere neden olmasının ardından kaldırıldı.

Purcotton marka makyaj temizleme mendilinin reklamında gece sokakta tek başına yürüyen bir kadının arkasından gelen maskeli adamdan tedirgin olduğu görülüyor.

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Adam kadına adım adım yaklaşırken, korkmuş kadının aklına ‘dahiyane’ bir fikir gelmiş gibi gösterilen reklamda, kadın çantasından çıkardığı makyaj temizleme mendiliyle makyajını siliyor.

Bu esnada kadının omuzuna dokunan saldırgan kadının arkasını dönmesiyle makyajsız halini görüp kaçıyor.

Sosyal medya kullanıcılarının kurbanı suçlayan mesajı nedeniyle reklama tepki gösterdi. ‘Mide bulandırıcı‘ olarak nitelendirilen reklamı nedeniyle markanın boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

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Kadınların en çok korktuğu şeyin reklam malzemesi yapılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Hükümete bağlı kadın federasyonu reklamı kınadı. Önyargı ve cehaletle dolu olarak nitelendirilen reklamın kadınları küçük düştürdüğü belirtildi.

Şirket verilerine göre Winner Medical’in sahibi olduğu Purcotton markasının Çin’de 240’tan fazla mağazası ve tahmini 20 milyon müşterisi var.

Marka başta ürünlerinin temizleme fonksiyonunun tanıtılmasının yaratıcı bir yolu olarak savunduğu reklamını boykot çağrılarının büyümesi üzerine yayından kaldırdı ve özür dilemek zorunda kaldı.