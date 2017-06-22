‘Saldırı hazırlığının parçası’: Türkiye Suriye’nin kuzeyine askeri takviye yapıyor

Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 14.40 Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Şimşek ile beş öğretim üyesi ‘‘FETÖ’nün üniversite yapılanması’na yönelik operasyonda gözaltına alındı. Aynı üniversitede daha önce de NBA’da oynayan basketbolcu Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de olmak üzere 38 kişi gözaltına alınmış, dokuz […]