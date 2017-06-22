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‘Saldırı hazırlığının parçası’: Türkiye Suriye’nin kuzeyine askeri takviye yapıyor


 

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine asker, araç ve ekipman takviyesi yaptığı bildirildi.

Arşiv. Fotoğraf: Reuters

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Türkiye’nin, askeri güçlerin bölgeye son 24 saat içerisinde giriş yaptığını ve Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) elinde bulunan Azez kentinin güneyine doğru gittiklerini belirtti.

Azez’in güneyinde YPG’nin kontrol ettiği alanlar bulunuyor.

‘Ortak saldırı hazırlıklarının parçası’

Örgüt, askeri takviyelerin Türkiye ve ÖSO’nun YPG’ye, Suriye’nin kuzeybatısında yapılacak yeni ortak saldırı hazırlığının bir parçası olduğunu belirtti.

YPG’nin kontrol ettiği bölge Suriye’nin kuzeydoğusunda bulunuyor.

Türkiye destekli gruplardan bir muhalif de Ankara’nın takviye güç gönderdiğini doğruladı.

Liwa el Mutasem grubundan Mustafa Sejari, “Türk güçler şu an Suriye’nin içinde… Dün geceden bu yana bölgeye giren çok büyük takviyeler var” dedi.

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