Saldırganın kendi ağzından profili: Normal bir çocukluk geçirdim, sıradan bir beyazım

Yeni Zelanda’da 49 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı canlı yayın yaparak gerçekleştiren Avusturya doğumlu 28 yaşındaki Brenton Tarrant saldırı öncesinde yayınladığı manifestoda kendisini “Normal bir çocukluk geçirdim, sıradan bir ailesi olan, sıradan beyaz bir adamım” ifadeleriyle tanıttı.

Tarrant saldırı öncesinde yayınladığı 70 sayfalık manifestoda yakın bir zamanda Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya saldırı planlamak için geldiğini belirtiyor. Manifesto Yeni Zelanda’da toplumsal etkileri nedeniyle bazı basın organlarınca yayınlanmamasına karar verildi. Fakat sosyal medya üzerinde kullanıcılar manifestonun bazı bölümlerinin ekran görüntülerini paylaşmaya devam ediyor.

Reklam

New Zealand Herald’da yer alan habere göre ise saldırganın kullandığı silahlar basit bir ruhsatla alınabilecek nitelikte değil. Özel izin gerektiren bu silahların muhtemelen ülkede hali hazırda bulunan bazı kişilerce sağlandığı belirtiliyor.

Saldırgan Tarrant manifestosunda“Sen kimsin?” başlığını verdiği sorusunun yanıtında kendini şöyle tanıtıyor:

“Sıradan 28 yaşında beyaz bir adamım. Avustralya’da düşük gelirli işçi sınıfı bir ailede dünyaya geldim. Annem ve babam İskoç, İrlanda ve İngiliz kökenli. Normal bir çocukluk geçirdim, herhangi büyük bir sorun yaşamadım. Eğitimim sırasında okula çok ilgisizdim ve çok nadir geçer not alırdım. Üniversiteye gitmedim çünkü üniversitede eğitimi sunulan hiçbir şeye kayda değer bir ilgim olmadı. Kısa bir süre çalışıp para biriktirdim ve Bitconnect’e yatırım yaptım, sonra yatırımlarımdan gelen bu parayı seyahat etmek için kullandım. Daha yakın bir dönemde de part time bir kebap nakliye şirketinde çalıştım. Kendi insanım için bir gelecek yaratmak istediği için bir tutum sergilemeye karar vermiş, sıradan bir ailesi olan, sıradan beyaz bir adamım.”

Reklam

Tarrant şubat ayı boyunca Twitter hesabından üzerinde göçmen karşıtı ifadelerin yer aldığı silahlarının fotoğraflarını da paylaşmış.

Saldırgan manifestoda kendisine “Bu saldırıyı neden gerçekleştirdin?” diye sorduktan sonra şöyle devam ediyor:

“Herşeyden önce istilacılara bizim topraklarımızın asla onların toprakları olmayacağını göstermek için, beyaz adam hayatta kaldığı sürece ülkelerimizin bize ait olduğunu göstermek için, topraklarımızı ASLA fethetedemeyeceklerini ve insanlarımızı yerlerinden asla edemeyeceklerini göstermek için.

Avrupa ülkelerinde tarih boyunca yabancı istilacılar yüzünden yaşanan yüzbinlerce ölümün intikamını almak için.

İslamın uşakları tarafından köleleştirilen milyonlarca Avrupalının intikamını almak için.

Avrupa genelinde gerçekleşen terör saldırılarında hayatını kaybeden binlerce Avrupalının intimamını almak için.

(İsveç’te bir terör saldırısında hayatını kaybeden 11 yaşındaki) Ebba Akkerlund’un intikamını almak için.

İstilacıların gözünü korkutarak ve fiziksel olarak ortadan kaldırarak Avrupa ülkelerine göç oranlarını doğrudan düşürebilmek için.”