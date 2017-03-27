Saldırganın ‘Aleyna Tilki’ye aşığım’ deyip yaraladığı aranjör Emrah Karaduman taburcu oldu

Eskişehir’de bıçaklı saldırıya uğrayan aranjör Emrah Karaduman taburcu oldu.

Karaduman, bir eğlence merkezinde sahne almak için şoförü Volkan Karaca’yla birlikte Eskişehir’e gitmişti. Karaduman ve Karaca, İsmet İnönü Caddesi’nde saat 00.30’da gece kulübüne girerken bıçaklı saldırıya uğramıştı. Polisteki ifadesinde “Aleyna Tilki’ye platonik aşığım. O yüzden bıçakladım” diyen 33 yaşındaki Enis Duman tutuklanmıştı.

Karaduman, taburcu olduktan sonra hastaneden şarkıcı Aleyna Tilki ile beraber çıktı. Karaduman bir gazetecinin “Geçmiş olsun, nasılsınız?” demesi üzerine, “Sağolun, Allah’a şükür bomba gibiyim” dedi.

Emrah Karaduman ve Aleyna Tilki daha sonra hastane önünde kendilerini bekleyen cipe binerek İstanbul’a hareket etti.