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Yaramazlara biraz batar!

Saldırdı diye köpeği bıçaklayarak öldürdü

Antalya’da A.T., kendisine saldırdığını iddia ettiği kurt köpeğini bıçaklayarak öldürdü. İfadesinde “İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet getirip bıçakladım” diyen A.T. serbest bırakıldı.

Fotoğraf: DHA

Manavgat polisi dün ihbar üzerine gittiği Şelale Mahallesi’nde hareketsiz yatan kurt köpeğiyle karşılaştı. Köpeğin karnından bıçaklanarak öldürüldüğünü belirleyen ekipler köpeği A.T.’nin öldürdüğünü saptadı.

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A.T., köpeği bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. İlk ifadesinde “Köpeğin insanlara zarar vermesi daha mı iyi? İnsanlara zarar vermesini engelledim. Cinnet getirip bıçakladım” diyen A.T. polis merkezine götürüldü.

Bu kez sahibi olduğu köpeğin kaçtığını ve aradığı sırada kendisine saldırdığını öne sürdü. Hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan A.T. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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