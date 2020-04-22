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Yaramazlara biraz batar!

Salda Gölü’nde kumlar eski yerine taşındı, bu kez iş makinesi kullanılmadı

Burdur’daki Salda Gölü’nde kamyonlarla başka bir alana taşınan kumlar, yeniden eski yerine götürülmeye başlandı.

Fotoğraf: DHA

Gölün farklı bir kıyısında, 5 kilometre uzaklığa götürülen kumlar, yüklenici firma çalışanları tarafından bu kez iş makinesi değil küreklerle kamyona yüklendi. Kamyona yüklenen kumlar, geçen hafta alındıkları yere dökülecek. İşlemin ne zaman biteceği henüz net değildi.

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Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu, ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geriye iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı.

Jandarma önlem aldı

Alanda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de zarar tespiti için kot incelemesi yaptı. Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu görüldü. Yeşilova Jandarma ekipleri, alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrole aldı.

Burdur’un gözde turizm merkezi Salda Gölü’nün çevresine uygulanacak yapılaşma projesi için 13 Nisan’da bölgeye iş makinesi ve kamyonun girmesi tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projede olmayan bir uygulamayı yaptıkları için yüklenici firmaya ceza kesildiğini, müşavir firma ve sorumlu personele soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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