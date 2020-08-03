Salda Gölü’nde boğularak hayatını kaybeden çocuğun babasının feryadı: Tuttum ama kurtaramadım

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, dün, boğulan Suriye uyruklu 13 yaşındaki Hamamı’nın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Oğlunun tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, “Çocuğun gözden kaybolduğunu gördüm. Kurtarmaya çalıştım. Tuttum ama kurtaramadım” diyerek ağladı.

Fotoğraf: DHA

Denizli’de oturan Suriyeli aile, dün dört çocuğuyla Salda Gölü’ne gitti.

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Ailenin çocuklarından Hamzeh Hamamı, serinlemek için göle girdi.

Gözden kaybolan çocuklarını bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de desteğiyle yapılan arama çalışmalarında sonuç elde edilemeyince önce AFAD ekipleri sonra da Antalya Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi’nden yardım istendi.

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Göle giren dalgıçlar Hamzeh Hamamı’nın cansız bedenini buldu.

Baba Muhammed Hamamı, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan cenazeyi teslim alırken hüngür hüngür ağladı.

Oğlunun cenaze aracına konulan tabutuna sarılan Muhammed Hamamı, tabanın çamur olduğunu belirterek onu tutsa da elinden kayıp gittiğini belirterek gözyaşı döktü.

Hamzeh Hamamı’nın cenazesi, ailesinin yaşadığı Denizli’de toprağa verilmek üzere bu kente gönderildi.