Salda Gölü özel çevre koruma bölgesi ilan edildi

Burdur’daki Salda Gölü, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararlara göre, Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanacak ve onaylanacak.

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Söz konusu usul, esas ve planlar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait olacak.

Bu bölgede önceden onaylı planlar uyarınca mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilecek.