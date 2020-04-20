Salda Gölü için mücadele eden Yeşilova belediye başkanına silahlı saldırı

Burdur’un Yeşilova ilçesinin CHP’li belediye başkanı Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğradı.

Fotoğraf: Sözcü

Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre Şenel’in evine saat 04.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişiler, kapıyı çaldı. Saldırganlar, kapıyı açan Şenel ve eşine tabancayla ateş açtı.

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Şenel’in sağ ve sol ayağına beş el ateş eden şüpheliler, eşini de ayağından vurduktan sonra kaçtı. Adrese çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Yeşilova Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şenel ve eşi, buradaki müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Mümtaz Şenel ameliyata alındı.

Mümtaz Şenel

Hastaneye giderek bilgi alan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker şöyle konuştu: “Bugün sabah 04.35’te belediye başkanımız Mümtaz Şenel’in evine gelen kişi ya da kişiler kapıyı çalarak, polis olduklarını söyleyerek, başkanımızı dışarıya çağırmış, kendisi ve eşini ayaklarından kurşunlanmış. Şu an hayati bir tehlikeleri yok.”

Şenel, Burdur’un gözde turizm merkezi Salda Gölü’nün çevresine uygulanacak yapılaşma projesine karşı duruşuyla biliniyordu.

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13 Nisan’da bölgeye iş makinesi ve kamyonun girmesi tepki çekmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, projede olmayan bir uygulamayı yaptıkları için yüklenici firmaya ceza kesildiğini, müşavir firma ve sorumlu personele soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Şenel, olayla ilgili duyumu 15 gün önce aldığını söyleyip şöyle konuşmuştu: “Beyaz kumların olduğu yerden o beyaz kumları alıp kum olmayan yerlere yol yapmaya çalışıyorlar. Kumları taşıdığı yere bu yapacakları millet bahçesinin binalarını oturtacaklarmış. Bu dediğimiz yere de yürüyüş yolu yapacaklarmış. İş makineleriyle henüz düzeltme fırsatları olmadı, biz olaya müdahale edince zaten durdu.”