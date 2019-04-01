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Yaramazlara biraz batar!

Salazar döneminin cezaevi direniş müzesi oluyor

Portekiz’de faşist diktatör Salazar döneminde muhaliflerin hapsedildiği cezaevi, Ulusal Direniş ve Özgürlük Müzesi’ne dönüştürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Guardian’daki habere göre 16’ncı yüzyıldan kalma bir kale olan ve 1934-1974 yılları arasında cezaevi olarak kullanılan Peniche, kapanışının 45’inci yıldönümünde, 27 Nisan’da kapılarını ziyaretçilerine açacak.

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Başkent Lizbon’a bir saat uzaklıkta olan Peniche’de, Salazar rejimi sırasında cezaevinde hapis yatan 2 bin 500 mahkumun adlarının yazıldığı bir duvar yer alacak.

Cezaevinde 12 yılını geçiren komünist siyasetçi 83 yaşındaki Domingos Abrantes, “Orası insanların tek başına hücrelerde kaldığı tek cezaeviydi ve faşist rejimin en kötü cezaevi olarak biliniyordu. Kitap okuyamıyorduk, birbirimizle konuşamıyorduk tamamen izole haldeydik” dedi.

Portekiz hükümeti, cezaevini otele çevirmek isteyince tepki çekmiş, otel projesi müzeye dönüştürülmüştü.

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