Saksağandan kaçarken kaza yapıp öldü

Avustralya’nın Wollongong kentinde yaşayan 76 yaşındaki bir adam, bisiklet sürücüsü kendisine doğru ‘sorti’ yapan bir saksağandan kaçmaya çalışırken kaza yaptı ve hayatını kaybetti.

Ülkedeki birçok yolun kenarında ve parklarda saksağanlara karşı uyarı levhaları bulunuyor. Fotoğraf: ABC

Polisten yapılan açıklamada, üreme dönemindeki saksağanların, yuvalarının yakınlarından geçenlere karşı koruma iç güdüsüyle saldırgan hareketlerde bulunabildiği anımsatılarak, “Maalesef bu duruma alışık olmamıza rağmen nadiren de olsa böyle üzücü olaylar yaşanıyor” dendi.

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Bisiklet sürücüsünün kendisine yaklaşan kuştan kaçmaya çalışırken yol kenarındaki demir parmaklığa çarptığı ve başından aldığı darbe sonucunda öldüğü belirtildi.

Kaza mahalline giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.

Ay başında Sydney kentinde yaşayan bir avcı, ‘yıllardır bölge halkını taciz ettiğini’ söylediği bir saksağanı öldürmüş ve ülkede tartışma konusu olmuştu.