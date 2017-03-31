Sakız Adası’ndan sınırdışı edilmek istenen Suriyeli mülteci kendini yaktı

Yunanistan’ın Sakız Adası’nda, sınırdışı edilmek istenen Suriyeli bir mülteci kendini yaktı.
Sınırdışı edileceğini öğrenince sinir krizi geçiren ve dört ay önce adaya geldiği belirtilen Suriyeli bir mülteci, üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi.
Olayı, Sakız Adası’nda yayın yapan ‘chiosnews’ adlı yerel internet sitesi duyurdu.
Kendini yakan mülteciye yangın söndürme tüpleriyle müdahale edildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluştuğu belirtilen genç hastaneye kaldırıldı.
Genci kurtarmak isteyen iki Yunan polisinin de yaralandığı kaydedildi.