Şakir Eczacıbaşı’nın fotoğraf sergisinden 10 ‘seçilmiş an’

İstanbul Modern, işadamı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı’nın aramızdan ayrılışının 10’uncu yıldönümünde ‘Seçilmiş Anlar’ adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen’in üstlendiği ‘Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar’ sergisinden ’10 seçilmiş an’ı sanatçının anlatımıyla sizin için derledik.

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“Başlangıçta gerçekliği, çoğu kez izlenimci bir yaklaşımla, renklerin uyarıcı, duyusal etkisi üstünde durarak yansıtmaya çalıştım.”

Eşrefpaşa, İzmir, 1974

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

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“Burada ortaya çıkan şey kesinlikle ‘fluluk’ değildir. Fotoğrafını çektiğim objenin hareketiyle benim hareketimin arasında ortaya çıkan başka bir hareketin görüntüleridir.”

Kuşadası, Aydın, 1986

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

“Fotoğrafını çektiğim insanlarla hiçbir zaman diyaloğa girmem. Hatta kendimi mümkün olduğu kadar göstermem, çünkü fotoğraf çektiğim insanın benim için önemli olan yanı, doğallığıdır. Fotoğraf çektiğim yerlerin genellikle sokaklar olmasının nedeni de bu. Çünkü insanlar sokakta doğaldırlar.”

Mecidiyeköy, İstanbul, 1989

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

“İstanbul, bir fotoğrafçı için bulunmaz bir ortam, eşsiz bir kaynak. Belki de fotoğrafçılığa yönelmeme İstanbul’da yaşıyor olmam yol açtı… Sokağa çıkarken nelerle karşılaşacağınızı bilmezsiniz. Karşılaştığınız her olayın ardında bir öykü vardır. İşte o öyküyü en yalın, en etkili biçimde, içinizde uyandırdığı duygularla birlikte yansıtmaya çalışırsınız. Bunu yapabildiğiniz an, bir mutluluk duyarsınız.”

Galata Köprüsü, İstanbul, 1978

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

“Ben güzel İstanbul fotoğrafı çekmiyorum. Ben daha çok sokaktaki olayları, kent yaşamını, insan ilişkilerini, insanların coşkularını, tepkilerini, sevgilerini, nefretlerini, bunları çekmeye çalışıyorum.”

Bebek, İstanbul, 1999

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

“Günübirlik yaşarken, önünden geçerken bakmadığımız kapılar, içinde yaşayanların kimliğini açıklar. Çoğu kez, o kapalı kapılara, pencerelere baktığınızda bir şey görmezsiniz, ama onların fotoğraflarını çekmeye başladığınız zaman her şey değişir.

Bursa, 1970

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

“Fotoğrafın en önemli yanı olayları, insanları, insan ilişkilerini belgeleyebilmesidir. Bu özelliği hiçbir zaman değişmeyecek. Sözgelimi, Kıbrısçık köyünde çektiğim çocukların fotoğraflarında giysilerinin yedi parçadan oluşmasının nedeninin göze gelmemek olduğunu bir folklorcu söylemişti bana. Oysa ben bu gerçeği hiç bilmiyordum, görüntüyü çok beğendiğim için o fotoğrafı çekmiştim. Bundan da anlaşılacağı gibi, o amaçla çekilsin ya da çekilmesin, her fotoğrafın bir belge değeri vardır.”

Kıbrısçık, Bolu, 1964

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

“Bugüne kadar fotoğraflarımın hemen hemen hepsini ülkemde çektim. Başka ülkelerde de fotoğraf çektiğim oluyor tabii, ama onları yayımlamayı hiç düşünmedim. Anadolu’da dolaşmadığım yer kalmadı. İstanbul derseniz fotoğrafa başladığım yer zaten. Hala aynı ilgiyle dolaşıyorum. Burada Ankara, İstanbul, Antalya’nın önemi yok. Önemli olan bildiğiniz yeri çekmek. Bu olmazsa, o kültürü özümsemeniz, içinde hissetmeniz mümkün olmaz. O zaman da çektiğiniz görüntü bir biçimin ötesine geçemez.”

Sultanahmet, İstanbul, 1976

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

“Fotoğraf evrensel bir dildir de… Dünyanın her köşesinde yaşayan insanlara, onların dilini kullanmadan, her şeyi fotoğrafla anlatabilirsiniz. Evrensel bir olguyken, yaşadığımız çevrenin insanlarını, renklerini, geleneklerini, özelliklerini de belirtir. Fotoğraf, toplumbilim, antropoloji, tarih, siyaset ve daha birçok alan için eşi bulunmaz bir belgedir.”

Cibali, İstanbul, 1975

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

“Çekim anındaki fotoğrafın aynını isterim. Ne keserim ne biçerim ne de renkte oynama yaparım. Baskı aynen çektiğim gibi olmalı, hiçbir ayrıntı kaybolmamalıdır. Çünkü ayrıntılardan fotoğraf ortaya çıkar, tadı bu verir.”

Yenikapı, İstanbul, 1978

İstanbul Modern Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyonu

Alıntılar, Şakir Eczacıbaşı: Seçilmiş Anlar (1. Baskı: İstanbul, 2009, Eczacıbaşı, Ed. Cem Akaş) ve Şakir Eczacıbaşı: Fotoğraf Sanatçıları Dizisi (1. Baskı: İstanbul, 2010, Eczacıbaşı, Ed. Aykut Şengözer) kitaplarından alınmıştır.