‘Sakinleştirmek’ için vurmuş: Hamile eşini dövüp bebeği öldürdü

Adana’da sekiz aylık hamile eşini döverek bebeğin ölümüne neden olan bir adam emniyetteki sorgusunda “Sinir krizi geçiriyordu, sakinleştirmek için vurdum” dedi.

Fotoğraf: DHA

Adana’da dini nikahlı eşi Hikmiye A.’yı döverek bebeğini kaybetmesine neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Abdulkadir Ç.’nin (26) ilk ifadesinde, genç kadının sinir krizi geçirirdiğini kendisinin de sakinleştirmek için birkaç kez vurduğunu öne sürdüğü belirtildi.

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Vücudunun çeşitli yerlerlerinde darp izleri olan Hikmiye A.’nın, dört yıl önce pazarcılık yapan Abdulkadir Ç. ile dini nikah kıyarak birlikte yaşamaya başladığı ve bu beraberlikten üç yaşındaki bir kız çocuklarının olduğu ifade edildi.

Olayın ardından eve gelen akrabalar ise, çiftin arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi.

Abdulkadir Ç.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.