Sakıncalıymış: Özel öğrenci yurtlarında iki öğrenci aynı odada kalamayacak

Bundan böyle özel öğrenci yurtlarında iki öğrenci aynı odada kalamayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, odalarda yalnızca bir, üç, dört, beş ve altı öğrenci kalabilecek.

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Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve orta öğretim kurumları ile yüksek öğrenime devam eden öğrencilere barınma hizmeti sunmak amacıyla açılan ve işletilen yurt, pansiyon, apart, stüdyo dairelerin yanı sıra apartman daireleri, ruhsatsız ve izinsiz kiralanamayacak.

‘Eğlence yerlerine en az 100 metre uzakta olmalı’

Konuya ilişkin açıklama yapan Özel Öğrenci Yurtları Birliği Federasyonu Başkanı Hüseyin Yıldızhan, iki öğrencinin bir arada kalmasının gerekçesi olarak ‘sakıncalı’ olmasını göstererek, “Onun için de üç kişilik odaların banyo ve tuvalet sahaları hariç 24 metrekare olması lazım. Aksi halde o oda bir kişiye hitap eden bir yer olabilir. Mevcut yerlerin bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor. Yeni yönetmeliğe göre, öğrencilerin konakladığı yerlerin, alkol satışının yapıldığı iş yerlerine, kahvehanelere, eğlence merkezlerine kapıdan kapıya 100 metreden fazla mesafe bulunması lazım. Yoksa ruhsat alamazlar” dedi.

‘Kız yurtlarında erkek, erkek yurtlarında kadın personel çalışmayacak’

Öğrenci yurtlarının, yeni getirilen düzenlemeye 2019’da kadar uyum sağlaması gerektiğini dile getiren Yıldızhan, “Burada bilhassa personel konusu önemli. Kız yurtlarında erkek personel, erkek yurtlarında da bayan personel çalıştırılamayacak. Kanuni müeyyideleri var. Daha önce ruhsat ve izin almayanlar 30 Eylül’e kadar başvurabilirler” diye konuştu.