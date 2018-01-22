‘Sakıncalı’ tiyatrocu: Oyunundan sonra Barış Atay’ın kendisine de yasak!

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‘Sadece Diktatör’ isimli tiyatro oyunu başkentte süresiz olarak yasaklandı.

Ankara valiliğinin yazılı açıklamasında, oyunun 28 Ocak’ta Çankaya ilçesindeki Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Ali Doğan Sahnesi’nde sahneleceği hatırlatıldı.

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Açıklamada, oyunun toplumun farklı kesimlerini diğer kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle de kamu güvenliğinin tehlikeye düşeceği savunularak ‘genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye girebileceği’ kaydedildi.

Atay da yasaklandı

Açıklamada şunlar kaydedildi: “‘Sadece Diktatör’ adlı tiyatro organizasyonuna katılacak grup ve şahıslara yönelik bazı kesimler tarafından birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenlerle ‘Sadece Diktatör’ adlı tiyatro organizasyonu, Barış Atay isimli şahıs ile çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri organizesinde ilimizin muhtelif yerlerinde, salonlarında yapılacak birtakım toplumsal hassasiyet ve duyarlılıkları içeren tiyatro, panel, söyleşi, sinema, sine vizyon, sergi vb. eylem ve etkinlikler, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2911 sayılı Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/f-h maddesi hükümleri doğrultusunda Ankara Valiliğince süresiz olarak yasaklanmıştır.”

Geçen günlerde de Kadıköy’de oyunun sahnelenmesi yasaklanmıştı. Oyunu tek başına sahneleyen Atay, polisin Kadıköy’deki tiyatrolara giderek oyuna engel olmaya çalıştığını söylemişti.