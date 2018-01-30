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Yaramazlara biraz batar!

‘Sakıncalı tiyatrocu’ Barış Atay Twitter hesabını geri aldı

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Twitter hesabı askıya alınan oyuncu Barış Atay, hesabını geri aldı.

Atay son günlerde tek kişilik oyunu ‘Sadece Diktatör’ün Kadıköy, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de yasaklanmasıyla gündeme gelmişti.

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Oyunun metni dün gece bazı tiyatrolarda destek amaçlı okundu. Atay’ın Twitter hesabı ise akşam saatlerinde askıya alındı. Kullanıcılar ‘@BarisAtay’ adresine gitmek istediklerinde hesabın askıya alındığı uyarısıyla karşılaştı.

Yoğun şikayet sonucu hesabının askıya alınan Atay, hesabını geri aldı.

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