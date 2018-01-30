‘Sakıncalı tiyatrocu’ Barış Atay Twitter hesabını geri aldı

Twitter hesabı askıya alınan oyuncu Barış Atay, hesabını geri aldı.
Atay son günlerde tek kişilik oyunu ‘Sadece Diktatör’ün Kadıköy, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de yasaklanmasıyla gündeme gelmişti.
Oyunun metni dün gece bazı tiyatrolarda destek amaçlı okundu. Atay’ın Twitter hesabı ise akşam saatlerinde askıya alındı. Kullanıcılar ‘@BarisAtay’ adresine gitmek istediklerinde hesabın askıya alındığı uyarısıyla karşılaştı.
Yoğun şikayet sonucu hesabının askıya alınan Atay, hesabını geri aldı.
Eyyyyy aziz milletim! Diktatör olsaydım hesabını geri alamazdı! #SadeceDiktatörYasaklar
— Barış Atay (@barisatay) January 29, 2018