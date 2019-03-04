Sakaryaspor TFF’yi göreve çağırdı: Kesici alet vardı, hakem seyirci kaldı

Sakaryaspor, Amedsporlu Mansur Çalar’ın elinde kesici aletle maça çıktığının kanıtlandığını ve oyuncuların darp raporu aldıklarını bildirdi.

Diyarbakır Stadyumu’nda 2 Mart’ta oynanan Amedspor-Sakaryaspor maçına Çalar’ın kesici aletle çıktığı, rakip takım oyuncularına zarar verdiği iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Çalar kesici alet taşıdığı iddiasını reddetmişti.

Reklam

Facebook hesabından yazılı açıklama yayınlayan Sakaryaspor, ilk maçta Amedspor’a tesislerini açtıklarını ifade ederek rakip takımın tribünlere sözlü saldırısı sonrası ortamın gerildiğini ancak taraftarın müdahalesinin olmadığını kaydetti.

Diyarbakır’da stada gittiklerinde yaşadıklarının aktarılanlardan daha fazla olduğunu kaydeden kulüp, maç öncesinde saldırıya uğradıklarını kaydetti.

Sakaryaspor şu ifadeleri kullandı: “Seremoni başlangıcında kaptanımız Ferhat Yazgan’a fiziki saldırıda bulunan 72 numaralı Mansur Çalar daha sonra bu saldırılarına devam etmiş olup penaltı pozisyonunda Dilaver Güçlü’nün karnına çizik atmıştır. İkili mücadelelerde Tevfik Köse’nin de aynı şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Devre arasında da Hacı Ömer Doğru’nun yüzüne fiziki müdahalede bulunduğu ve yaralandığı an kameralara yansımıştır.

Reklam

Fotoğraf: DHA

Karşılaşmanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu’na ve maçın temsilcilerine olayları anlatmamıza rağmen her şeye SEYİRCİ KALMIŞLARDIR! Karşılaşma bittiğinde hastaneye gidip bu bahsedilen kesiklerin, kesici aletle olduğu kanıtlanmış olup darp raporu alınmıştır. Hastaneden ayrıldıktan sonra, rakip takım oyuncusu Mansur Çalar’dan oyuncularımıza darp ettiği, yaraladığı, 6 numaralı oyuncudan ve hakemin olaylara göz yummasından, olaylara duyarsız kalmasından dolayı şikayetçi olunmuştur. O konu tamamen yargıdadır!”

Sakaryaspor, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çağrıda bulunarak hakem, Amedspor ve suçlanan oyuncular hakkında işlem yapılmasını istedi.