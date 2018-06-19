Sakarya’daki yavru köpek: Soylu: Kesin iş makinesi; Veteriner: Kaza süsü vermeyin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir yavru köpeğin dört ayağı ve kuyruğu kopmuş halde bulunmasıyla ilgili “Elimizde görüntüler var. İş makinesi olduğu kesin, acı görüntüler var” dedi, veteriner hekim Tarkan Özçetin tepki gösterdi: “Kaza süsü verilmeye çalışılıyor.”

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde geçen günlerde patileri ve kuyruğu kesik halde bulunan bir aylık yavru köpek, ilk müdahelenin ardından İstanbul’a götürülmüştü. Köpek, ameliyata alınacağı gün ölmüştü.

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Köpeği muayene eden veteriner, patilerin insan tarafından kesilmiş olabileceğini söylerken bir iş makinesinin kazaen köpeği yaralamış olabileceği de gündeme gelmişti.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, yavru köpeğin işkence gördüğünün belirlendiğini belirterek failler hakkında yasal olarak gereğinin derhal yapılacağını açıklamıştı. Gözaltına alınan kepçe operatörü tutuklanmıştı.

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TRT Haber yayınına katılan bakan Soylu, şunları söyledi: “Elimizde görüntüler var. İş makinesi olduğu kesin, acı görüntüler var. İnsanın içinin kaldıramayacağı görüntüler… Bize ilk gelen bilgi düzgün bir kesi olduğuydu. Biz de herhalde bir veteriner ya da bu işi bilen bir kişi bunu yaptı diye düşündük. Olayın görüntüleri de ortaya çıkınca bunun iş makinesiyle gerçekleştiği belli oldu.”

‘Kaza süsü verilmeye çalışılıyor’

Osmaniye’de dört yıl önce demiryolunun yanında ön bacakları kesilmiş halde bulunan ‘Umut’ adlı sokak kedisini hayata döndüren veteriner hekim Tarkan Özçetin, Hürriyet’ten Umut Erdem’e konuştu.

Kedi Hastanesi’nin başhekimi Özçetin şöyle dedi: “Dört yıl önce Osmaniye’de, şimdi Sapanca’da. Osmaniye’de yaşanan olay tüm yasal girişimlerimize rağmen tren kazası olarak kapatılmıştı. Şimdi ise iş makinesi diyerek kaza süsü verilmeye çalışılıyor. Tonlarca ağırlıktaki bu makineler, kedi köpeklere ucundan dokunsa paramparça eder, o saniyede ölürler. Umut’un ön ayaklarını parçalayan da bu çocuğun dört ayağını kesen de insan. Suçu makinelere atarak hiçbir yere varamayız.”