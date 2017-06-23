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Sakarya’daki su parkında akıma kapılan üçü çocuk beş kişi hayatını kaybetti


 

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde havuzda elektrik akımına kapılan üç çocuk ve onları kurtarmak isteyen iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Su parkında havuza giren 12 yaşındaki Gökay Yıldırım, 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk ve 17 yaşındaki Mert Kaliç’in akıma kapıldı.

Durumu fark eden 58 yaşındaki Mehmet Kaya ve oğlu Kadir Kaya suya girdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, beş kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 18 yaşındaki Zafer Kerim’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kerim ifadesinde, ayağını havuza soktuğunda akıma kapılınca kendini geri çektiğini ve hemen şartelleri kapattığını söyledi.

Jandarma ilk incelemesinde işletmede kaçak akım rölesinin olmadığını tespit etti.

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