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Yaramazlara biraz batar!

Sakarya’daki patlamada müdür ve iki ustabaşına gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamanın ardından hakkında gözaltı kararı çıkarılan üç kişi gözaltında alındı.

Fotoğraf: AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Sakarya başsavcılığı, sorumlu müdür ile iki ustabaşı hakkında gözaltı kararı verdi.

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Jandarma ekiplerince gözaltına alınan üç şüpheli, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. 

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15’te patlama meydana gelmişti.

Yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda dört kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, üç kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

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