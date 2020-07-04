Sakarya’daki patlamada müdür ve iki ustabaşına gözaltı kararı

Sakarya başsavcılığınca, Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin üç kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Fotoğraf: AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, oruşturma kapsamında sorumlu müdür ile iki ustabaşı hakkında gözaltı kararı verildi.

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Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda dört kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, üç kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.