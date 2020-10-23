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Yaramazlara biraz batar!

Sakarya’daki hava fişek fabrikası patlamasında yedi kişiye 22 yıla kadar hapis istemi

Sakarya’daki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin hazırlanan iddianamede, yedi şüpheli hakkında 22 yıl 6’şar ay hapis cezası istendi.

Fotoğraf: AA

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz’da saat 11:15’te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda yedi kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Sakarya başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanmıştı.

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