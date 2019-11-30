Sakarya’daki gölde balık avlamaya çıkan gençlerin sandalı alabora oldu: Bir ölü, bir kayıp

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde, yaşları 16 ile 18 arasında değişen üç gençten biri, gölde balık avlarken üzerinde bulundukları sandalın alabora olması sonucu hayatını kaybetti, biri kayboldu, diğeri ise kurtarıldı.

Fotoğraflar: DHA

Olay, öğle saatlerinde, Ferizli ile Karasu ilçeleri arasındaki Akgöl’de meydana geldi. Balık tutmak için göle açılan Mustafa E. (16), Ahmetcan Duman (17) ve Hasan Yıldırım’ın (18) üzerinde bulunduğu sandal, alabora oldu. 3 genç suya düştü. Çevredekiler, gençlerin sesini duyup, yardıma koştu, Mustafa E.. kurtarıldı ancak Ahmetcan Duman ve Hasan Yıldırım kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve jandarma ekipleri sevk edildi. Botla göle açılan AFAD ekipleri, çalışma başlattı.

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AFAD ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Ahmetcan Duman’ın cesedi bulundu. Hasan Yıldırım’ı arama çalışmaları devam ediyor.