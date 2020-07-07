Sakarya’daki fabrikanın sahibi iki kişiye gözaltı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlamanın yaşandığı havai fişek fabrikasının sahipleri Ali Rıza Coşkun ve oğlu Yaşar Coşkun gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında geçen cuma günü yedi kişinin ölümüne neden olan patlamayla ilgili Sakarya başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan fabrika müdürü H.A.V., iki ustabaşı E.Ö. ve A.A. ve fabrikanın sözleşmeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı A.B. dün adliyeye sevk edildi.

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Dört kişi gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında havai fişek fabrikasının sahibi Ali Rıza Coşkun ile oğlu Yaşar Coşkun da gözaltına alındı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da saat 11:15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda yedi kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.