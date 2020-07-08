Sakarya’daki fabrikanın iki sahibinden biri tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki patlamaya ilişkin gözaltına alınan havai fişek fabrikasının iki sahibinden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Fotoğraf: AA

Fabrikadaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya başsavcılığının talimatıyla dün gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen fabrikanın sahibi iki kişinin savcılık işlemleri tamamlandı.

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Şüphelilerden baba Ali Rıza Coşkun adli kontrol şartıyla serbest bırakılması, oğlu Yaşar Coşkun da tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli Yaşar Coşkun ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklandı, Ali Rıza Coşkun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Süreç

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Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde, yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında, 3 Temmuz’da saat 11.15’te meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda yedi kişi hayatını kaybetti, hastaneye kaldırılan 122 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere dört kişinin tedavisi sürüyor.

Sakarya başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan sorumlu müdür A.A, iş güvenliği uzmanı A.B ve ustabaşı E.Ö. ile H.A.V, savcılıktaki sorgularının ardından gece saatlerinde çıkarıldıkları Hendek Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklanmıştı.