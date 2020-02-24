Sakarya’da yunuslara işkence: Kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş, kurşunlanmış

Sakarya’da sahilinde kurşunlanmış ve yüzgeçleri ile kuyrukları kesilmiş halde üç yunus bulundu.

Fotoğraf: DHA

Kocaali İlçesi sahilinde önceki gün yürüyüşe çıkan bir kişi, karaya vurmuş bir yunus gördü. Yunusun vücudunda çok sayıda kurşun isabet ettiğini fark etti. Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirterek yaşanan duruma tepki gösterdi.

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Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.