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Yaramazlara biraz batar!

Sakarya’da TIR faciasında ölü sayısı dörde çıktı: Su almaya gitmişti, tüm ailesini kaybetti

Dün öğle saatlerinde Sakarya’nın Pamukova ilçesinde meydana gelen TIR faciasında ölü sayısı dörde yükseldi. Kaza sırasında eşi ve iki çocuğunu durakta bırakıp su almaya giden baba dün çocuklarından birini kaybetmişti, bugün de hastanede tedavi gören çocuğu ve eşini yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Su almak için girdiği marketten sesler üzerine koşarak çıkan Faruk Solmaz, ailesini kaybettiğini görünce yol ortasına çöküp kaldı. Babanın acı dolu anları akıllara kazındı.

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Faruk Solmaz’ın iki yaşındaki oğlu Teyfik Solmaz ve TIR’da bulunan Elif Erciyes (44) kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Fatih Solmaz’ın eşi Hanım Solmaz (38), dört yaşındaki kızı Miray Solmaz ve TIR sürücüsü Erhan Dilek ise ağır yaralanmıştı.

Hanım ve Miray Solmaz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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