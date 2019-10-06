Sakarya’da TIR durağa daldı: İki ölü, dört yaralı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yol kenarındaki durağa daldı. Kazada iki kişi öldü, dört kişi yaralandı.
Öğle saatlerinde Pamukova ilçe merkezinde yaşanan kazada Bilecik yönüne giden TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak durağa girdi. Araç ancak üst geçidin ayağına çarparak durabildi.
Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gitti. Durakta bekleyen iki kişinin öldüğü belirlenirken, yaralanan dört kişiye müdahale edildi.
TIR’ın altında başka kişilerin kalma ihtimaline karşın ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.