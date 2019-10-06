Sakarya’da TIR durağa daldı: İki ölü, dört yaralı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan Hamidiye Suyu’nun bazı kamu kuruluşları tarafından ‘belediye el değiştirdikten sonra’ satın alınmamasına, “Suda bile bizi ayrıştırdılar” diyerek tepki gösterdi.