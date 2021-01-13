Sakarya’da çantada kemik parçalarının tespit edildiği bölgede bu kez ayak bulundu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde önceki gün insan kemiklerinin bulunuduğu bölgede bu kez de ayak bulundu.

Fotoğraflar: DHA

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi ile Adapazarı ilçesi Karakamış Mahallesi arasından geçen Çark Deresi’nde eski bir çanta içinde insana ait olduğu düşünülen kemikler bulunmuştu.

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Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi otopsi merkezine götürülen kemiklerin kol ve bacağa ait olduğu ortaya çıktı. Kemiklerden alınan doku örneği, DNA profilinin çıkartılarak kayıp başvurularıyla karşılaştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Aynı bölgede Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün yeniden çalışma yaptı. Olay yerinin yakınlarında bir çanta daha bulundu. Bu çantadan da et ve kemik parçaları çıktı.

Bölgede ceset araması yapmak için Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden dalgıç polisler de olay yerine sevk edildi.

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Otopsi merkezine gönderilen ikinci çantadakiler, önceki parçalarla eşleştirildi ve aynı cesede ait olduğu belirlendi.

Cinayetin yaklaşık bir ay önce gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Çark Deresi ve kenarlarında polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sırasında bir de ayak bulundu. Bölgede ayrıca aynı tipte içi boş bir çanta ile içerisinde elbiselerin bulunduğu büyük bir poşet tespit edildi.

Polis ekiplerinin hem dere içinde hem de karada yaptığı arama çalışmaları sürüyor.