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Yaramazlara biraz batar!

   
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Sakarya’da boşandığı eşiyle babasını av tüfeğiyle öldüren erkek kayıplara karıştı

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Sakarya’da bir erkek, boşandığı eşini ve eşinin babasını öldürerek kayıplara karıştı.

Akyazı Kumköprü mahallesinde yaşayan Ramazan Ö., eski eşi 24 yaşındaki Meryem Rençber ile babası 51 yaşındaki İlhami Rençber’in evine bugün öğle saatlerinde geldi.

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Ramazan Ö., yanındaki av tüfeğiyle baba-kıza ateş etti. İkili ağır yaralanırken, Ramazan Ö. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Meryem Rençber’in öldüğünü belirlerken, İlhami Rençber Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak baba da hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma katili arıyor.

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