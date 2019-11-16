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Yaramazlara biraz batar!

Sakarya’da aynı fabrikada iki günde iki yangın

Sakarya’nın Erenler ilçesinde, geri dönüşüm fabrikasında dün meydana gelen yangının ardından bu akşam saatlerinde atıkların toplandığı farklı bir alanda yeniden yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fotoğraf: DHA

Erenler Kozluk Mahallesi’nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında dün çıkan yangının ardından bu akşam saatlerinde fabrikaya ait plastik ve kimyasal atıkların bulunduğu yerde yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına sekiz itfaiye aracı ve 25 personel ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Yangın sonrası iş yerinde bulunan iki bekçinin ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldüğü öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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