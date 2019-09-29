Sakarya’da 163 asker gıda zehirlenmesinden hastanelik oldu

Sakarya’da 143 asker, akşam yemeğinin ardından hastaneye kaldırıldı. Askerlerin 63’ü taburcu edildi.

Fotoğraf: DHA

7’nci Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı Taşkısığı Kışlası’nda akşam yemeği sonrasında rahatsızlanan askerler, ambulanslarla kışlaya yakın olan Yenikent Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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Askerler muayenenin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Yemekten alınan numuneler tahlile gönderildi.

Sakarya valiliği, hastaneye kaldırılan asker sayısının 143 olduğunu, durumlarının da iyi olduğunu ifade etti.

Valilik şu bilgileri verdi: “Cumartesi günü öğlenden sonra hastanelerimize askerlerimizin bulantı, kusma, ishal ve ateş şikâyetleri iletilmeye başlamıştır. Gerekli personel takviyeleri yapılarak ilk müdahaleler yapılmış, müşahedeyi gerektirenler uygun alanda takip altına alınmış, durumu iyi olanlar tedavilerini müteakip birliklerine gönderilmiştir. Başvuranlardan alınan kan ve gaita örnekleri ile yenilen yemeklerden alınan numunelerin laboratuvar tetkikleri devam etmektedir. Durumu ağır olan askerimiz bulunmamaktadır. Saat 22.30 itibarıyla toplam başvuru 143 olup bunlardan 63’ü ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir. 73’ü müşahede altına alınmış 7’sinin ise yatırılması uygun görülmüştür.”