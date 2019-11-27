Sakarya’da 141 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde özel bir okulda eğitim gören 141 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 115 öğrenci taburcu edilirken 26 öğrenci gözetim altında tutuluyor.

Fotoğraf: DHA

Öğrenciler dün gece geç saatlerde kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler tedaviye edilirken okulda bulunan yemek ve sulardan örnekler alındı.

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Okul yönetimi ise velileri mesajla durum hakkında bilgilendirdi.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir şöyle konuştu: “Durumu ağır olan öğrencimiz yok. Şu anda en son bilgi gözetim altında 26 öğrencimiz var. Diğerleri evlerine gönderildi. Sabaha kadar da 141 öğrenci müracaat etmiş oldu ama durumu ağır olan yok. Gerekli incelemeler hem yemek hem de su numunesi alınarak başlatıldı.”