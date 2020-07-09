Sakarya merkezli ‘change otomobil’ operasyonunda iki tutuklama

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’de etkili bir demokrasi mücadelesinin sadece AKP karşıtlığı üzerinden verilemeyeceğini belirterek “Muhalefet artık kendini yakın geleceğin iktidarı olarak görmeli ve bu ciddiyetle, çözüm önerilerini ortaklaştırarak halkla doğrudan buluşmalıdır” dedi.