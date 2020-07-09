Sakarya merkezli ‘change otomobil’ operasyonunda iki tutuklama

Sakarya merkezli sekiz ilde düzenlenen ‘change otomobil’ operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı.
Emniyet ekipleri, kaza yapan veya çeşitli nedenlerle perte ayrılacak araçları satın alıp sekiz ilden çaldıkları araçların motor ve şasi numaralarıyla değiştirerek piyasaya sürdükleri iddia edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
Şüpheliler A.H. (41) ve S.Ç’yi (23) takibe alan ekipler, ‘change’ adı verilen yöntemle satılan sekiz aracın izine ulaştı.
Ekipler, sekiz ilde düzenledikleri operasyonda, çalıntı araçları ele geçirdi. Şüphelilerin Sakarya’daki adreslerine baskın yapan ekipler A.H. ve S.Ç’yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin iş yerleri ve evlerindeki aramada, araç plakaları ve dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.
Çalınan sekiz araç ise sahiplerine teslim edildi.