Sakarya Hendek’te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Sakarya Hendek’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sakarya Hendek’te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi.
Yaramazlara biraz batar!
Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Sakarya Hendek’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sakarya Hendek’te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi.
31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli’de AKP’den CHP’ye geçen tek belediye olan İzmit belediyesinin başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bilal Erdoğan’ın da Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Ensar Vakfı’nın bölgede yaklaşık 1 milyon lirayı bulan masraflarının, ilçenin önceki AKP yönetimi tarafından karşılandığını açıkladı.
ABD basını, Ankara ile Washington’ın S-400 füze krizinin çözümü için ortak bir komisyon kurma konusunda uzlaşla yolunda olduğunu yazdı.
ABD’nin Virginia eyaletindeki Virginia Beach kentindeki belediye binasına bir belediye çalışanı tarafından düzenlenen silahlı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybetti; biri polis dört kişi yaralandı.
Psikiyatrik muayene olduktan sonra yazılan reçeteyle antidepresan kullanan bir vatandaşın adının, İstanbul seçimlerini iptal eden Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) ‘kısıtlı seçmen’ listesine eklendiği ortaya çıktı.
AKP’nin İstanbul belediye başkan adayı Binali Yıldırım, belediye teşekkülü İSPARK’ın zarar etmesi için “Ben de anlamış değilim” dedi.