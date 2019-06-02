Diken

Yaramazlara biraz batar!

Sakarya Hendek’te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

Kandilli Rasathanesi verilerine göre merkez üssü Sakarya Hendek’te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

Sakarya Hendek’te meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem İstanbul’da da hissedildi.

Reklam

SON HABERLER

TÜGVA’nın terlikleri, Ensar’ın çilingir parası, İzmit Belediyesi’ne ödetilmiş

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli’de AKP’den CHP’ye geçen tek belediye olan İzmit belediyesinin başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bilal Erdoğan’ın da Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Ensar Vakfı’nın bölgede yaklaşık 1 milyon lirayı bulan masraflarının, ilçenin önceki AKP yönetimi tarafından karşılandığını açıkladı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...