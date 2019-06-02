Sakarya Hendek’te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli’de AKP’den CHP’ye geçen tek belediye olan İzmit belediyesinin başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Bilal Erdoğan’ın da Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Ensar Vakfı’nın bölgede yaklaşık 1 milyon lirayı bulan masraflarının, ilçenin önceki AKP yönetimi tarafından karşılandığını açıkladı.