Şakadaki gerçek: Trump yaptırım değil, Türkiye’yle serbest ticaret anlaşması istiyor

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’ın bir ‘telefon şakası’nda söyledikleri ABD Başkanı Donald Trump’ın S-400 krizi nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamayı ‘delilik’ olarak gördüğünü, aksine, bu krizin aşılıp Türkiye’yle ‘iki ekonominin de başına gelen en güzel şey‘ olacak ve ilişkileri ‘sonsuza dek değiştirecek’ bir serbest ticaret anlaşması imzalamayı ‘çok istediğini’ ortaya koydu.

Politico’nun haberine göre ‘Lexus ve Vovan’ olarak da bilinen telefon şakalarıyla ünlü Alekesey Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov adlı iki Rus, ağustos sonunda bu kez Turmp’a yakınlığıyla bilinen Graham’ı tuzağa düşürdü.

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İkiliden biri Graham’ın makamını arayıp ‘Türkiye savunma bakanı’nın kendisiyle görüşmek istediğini belirtti. Sekreteri de o an bir oylamada bulunan Graham’ı telefona çağırdı. Graham gelince ikiliden diğeri ‘Türk savunma bakanı’ olarak konuşmaya başladı. Dahası iki gün sonra Graham ‘Türk savunma bakanı’ sandığı kişiyle bir telefon görüşmesi daha yaptı.

Her iki görüşmenin kayıtları dün ifşa edildi. Politico, kayıtları aktardığı haberinde, Graham’in sözcüsü Kevin Bishop görüşmelerin gerçekleştiğini doğru etti.

‘YPG probleminize sempati duyuyoruz’

Graham ilk görüşmenin bir yerinde şöyle diyor: “YPG Kürtleri sorununuz büyük bir sorun. Başkan Trump’a Obama’nın YPG Kürtlerine güvenmekle büyük bir hata yaptığını söyledim. Endişelendiğim her şey gerçek oldu, şimdi Türkiye’nin Suriye’deki bu tehditten korunduğundan emin olmamız gerekiyor. YPG probleminize sempati duyuyorum, başkan da öyle, gerçekten.”

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‘Trump Erdoğan’ı beğeniyor’

ABD’li senatör, Trump’ın İran-Türk vatandaşı altın tüccarı Reza Zarrab’ın yargılandığı ‘Türk bankası davası‘na ‘yakın ilgi’sinden de bahsediyor: “Başkan Trump o davanın ilişkilerimize zarar vermesini kesinlikle istemiyor. Bu konudan iki kez bahsetti. Başkan bu konuda yetkisi dahilinde yardımcı olmak istiyor. Ben şahsen Erdoğan’ı begeniyorum. Bence başkan Trump da öyle. Erdoğan güçlü bir adam ve güçlü adamlarla anlaşma yapmalıyız.”

Yaptırım değil serbest ticaret anlaşması

En ilginci ise Graham’ın, ABD’nin Rusya’dan S-400 alımları nedeniyle yaptırım uygulayacağını açıklayacağı dönemde geçen görüşmedeki şu sözleri: “Size Başkan Trump’ın bana ne dediğini aktarayım: Müttefikimiz Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemiyorum. Cumhuriyetçi meslektaşlarımı bu konuda geri çekilmek konusunda ikna ettim. Türkiye’yle bir serbest ticaret anlaşmasına doğru ilerlemek istiyorum. Türkiye’yi F-35 programına geri almak istiyorum. Ve şu anda S-400’ler aktive edilmiş durumda değil, dolayısıyla yaptırımdan konuşacak bir durum da yok. Ve umuyorum ordumuzla birlikte S-400’leri iyi bir noktaya alma konusunda çalışabilirsiniz, böylece bir serbest ticaret anlaşması görüşmelerine doğru ilerleyebiliriz. İlişkilerimizi daha iyi bir noktaya getirmenin en iyi yolunun ekonomilerimizi evlendirmek olduğunu düşünüyorum. Bu lirayı stabilize eder, ilişkiyi daha stratejik hale getirir. Ama sorun şu S-400 konusunda, Türkiye S-400’ü aktive ederse ve diğer insanlar da S-400 almak isterse bu ittifakımız üzerinde ciddi bir baskı oluşturur, bu konuda hayli netiz.”

‘Trump direnecek’

Graham ikinci görüşmede aynı bağlamda şunları söylüyor: “Birçok meslektaşım şu anda yaptırım uygulamak istiyor. Ben de başkana ‘Böyle yapmak zorunda değiliz, yaptırım uygulamamalıyız, Türkiye’yle ilişkileri iyileştirmeliyiz’ dedim. Başkan yaptırımlara karşı – yeni bir gelişme olana kadar – direnecek. Eğer durum böyle devam ederse yaptırım uygulanmayacak. Başkanın yapmak istediği sizi nasıl F-35’e geri alacağımız, yaptırım uygulamayacağımız ve bir serbest ticaret anlaşması görüşmelerini başlatabileceğimiz konusunda konuşmak.“

‘S-400 4 milyar dolar, F-35 10 milyar dolar, serbest ticaret sınırsız’

Rus şakacının “Trump, serbest ticaret anlaşması konusunda tam olarak ne dedi?” sorusuna ise Graham şu yanıtı veriyor: “Bana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramamı söyledi. Trump özetle şunları söyledi. Türkiye’yle S-400 sorunundan kaçınacak şekilde çalış. Erdoğan ticaret bakanlığından ve uluslararası ticaret temsilcilerinden kişileri serbest ticaret anlaşması görüşmeleri başlatmak üzere görevlendirsin. Başkan Erdoğan’ı gerçekten çok seviyor ve ikili ticareti artırmak gibi bir hedefimiz var. Ben de başkana dedim ki ’75 milyar dolar ticaret hedefi yerine serbest ticaret anlaşmamız olmalı dedim’ – böyle bir anlaşma sınırsız ticarete kapı açar. Ben S-400 alımı için uygulanması öngörülen yaptırımları engellemeye çalışıyorum. Çok büyük bir alım olmadığını söylüyorum. Türkiye ile müttefikliğimizden çok memnunum IŞİD ve diğer konularda çok yardımcı oldunuz. Eğer sistem aktive edilirse, bu iş kanuna devredilecek. 4 milyar dolarlık bir sistem. F-35 programının ekonomik faydası ise 10 milyar dolar. Ama bir serbest ticaret anlaşması muhtemelen iki ekonominin de başına gelen en güzel şey olur. O yüzden savunma bakanlığıyla görüşmeler yapmaya devam ediyorum. Ama başkan bana Erdoğan’la ‘konuyu serbest ticaret anlaşması görüşmelerine dönüştürmek istediğini’ söyledi. Ben de isterseniz iki lider arasında bir telefon görüşmesi ayarlayabilirim. Ben de telefonda olacağım.”

‘İlişkileri sonsuza dek değiştirir’

Graham şöyle devam ediyor: “Yapabileceğimiz en iyi şey şahsi fikrimce Türkiye’yle bir serbest ticaret anlaşması imzalamak, bu ilişkileri sonsuza dek değiştirir. F-35 programına geri de sokabiliriz sizi, bu da 10 milyar dolar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletin, başkan Türkiye’ye yaptırım uygulamak istemiyor. Bunun bir delilik olacağını düşünüyor, şahsen ben de yaptırım uygulamanın delilik olduğunu düşünüyorum. Bunu halletmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Diyaloğu ihtilaftan işbirliğine dönüştürmeliyiz. Başkan Türkiye’yi F-35 programına geri almaya çok istekli, bir serbest ticaret anlaşması imzalamak için görüşmelere başlamak için de çok istekli. Bu lirayı stabilize eder, Türk hükümetine yapmak istediği her konuda hayli yardımcı olacaktır bu.”