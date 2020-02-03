‘Şaka yapalım’ diye arkadaki araca yumurta atıp görüntüleri kaydettiler; 264 lira para cezası geldi

Antalya’da seyir halindeki otomobilin camından sarkan yolcunun arkadan gelen aracın camına yumurta attığını yansıtan görüntüler üzerine, yumurtanın atıldığı aracın sahibine 264 lira ceza kesildi.

Fotoğraf: DHA

İşlek bir caddede seyir halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kişi camdan sarkarak arkadan gelen araca yumurta atmaya başladı; araçtaki diğerleri de görüntüleri kaydetti.

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Arkadaki araçta bulunanlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederken, “Tanımıyoruz kendilerini, yumurta atıyorlar. Trafiği tehlikeye düşürüyorlar, tehdit ediyorlar. Polisi arayın” ifadeleri video kaydına yansıdı. Yumurtalardan bazıları, aracın ön camına isabet etti.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yumurta atılan aracın plaka sorgusundan ikametgah adresi belirledi.

Eve giden ekipler, olaya karışan dört kişinin arkadaş olduğunu belirledi. İsimleri açıklanmayan dört kişinin, şaka yapmak amacıyla yumurta atıp video çektikleri öğrenildi.