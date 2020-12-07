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Yaramazlara biraz batar!

Saka kuşu avlayan iki kişiye 14 bin lira ceza

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde saka kuşu avlayan iki kişiye 14 bin 818 lira ceza uygulandı. 

Fotoğraf: Wikipedia (temsili)

AA’nın haberine göre Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Boyacı Mahallesi civarındaki kontrollerinde yasa dışı avlandıkları tespit edilen iki kişiye, 8 bin 118 lira idari yaptırım, 6 bin 700 lira tazminat bedeli olmak üzere toplam 14 bin 818 lira ceza verildi. 

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Avda kullanılan iki tel kafes, kuş yakalama ağı, yedi mühre saka kuşu, ses cihazı ve kabloya el konuldu. 

Veteriner hekimin sağlık kontrolünden geçirdiği saka kuşları, doğaya salındı, kafes, ağ ve kablolar ise imha edildi.

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