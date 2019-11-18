Saka kuşu avcılarına 12 bin 539 TL ceza

Zonguldak’ta koruma altındaki saka kuşlarını yakalayan iki avcıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nce toplam 12 bin 539 TL ceza kesildi. Ele geçirilen 10 saka kuşu doğaya salındı.

Fotoğraflar: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Alaplı ilçesinde, koruma altındaki saka kuşlarının avlandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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Ekipler, iki kişiyi suçüstü yakaladı. Avcılara, 7 bin 425 TL tazminat ve Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet’ten de 5 bin 114 TL idari yaptırım olmak üzere toplam 12 bin 539 TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü’nün açıklaması şöyle: “Olay mahallinde suçüstü yakalanan Bağlık mevkiindeki şahsın yanında üç, Alaplı ilçesindeki şahsın yanında yedi olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesi’nce koruma altına alınan toplam 10 saka kuşu tespit edildi. İl Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulan 10 saka, veteriner hekimce gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı.”

