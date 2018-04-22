Şaka değil prosedür: Gelin ‘Hayır demek ne mümkün’ deyince memur nikahı iptal etti

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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir nikah memuru, “Eş olarak kabul ediyor musunuz” sorusuna gelinin “Hayır demek ne mümkün” yanıtını vermesi üzerine nikahı iptal etti.

Nikahlarda tarafların net ve yalın şekilde ‘evet‘ demesi prosedür gereği bir zorunluluk. Memurların ‘elbette’ gibi kelimeleri bile geçerli saymaması gerekiyor. Bu şekli düzenleme, zorla evlendirilme ihtimaline karşı uzun yıllar önce alınmış bir önlem. Nikah memurlarının zaman zaman ‘kabul ediyorum’ gibi yanıtları bile geçerli saymamadığı görünüyor ama genelde yanıt ‘evet’e çevrildikten sonra nikah kıyılıyor. Prosedürün kayıtsız şartsız uygulanmasına ise Manisa Turgutlu’da kıyılan bir nikahta tanık olundu.

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Önce şaka yapıyor sandılar

​Turgutlu’da bir çeyiz mağazasında çalışan 24 yaşındaki Hatice Koşman ile bir firmada çalışan 26 yaşındaki Turgut Dinçer Güneri evlilik kararı aldı. İki genç Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu’nda nikah masasına oturdu. Turgutlu Belediyesi Nikah Memuru Ali Akça’nın “Turgut Dinçer Güneri’yi eş olarak kabul ediyor musunuz” sorusuna gelin Koşman, “Hayır demek ne mümkün? Tabi ki, evet” diye cevap verdi. Bunun üzerine nikah memuru Akça, “Ben gidiyorum” diyerek masadan kalktı. Gelin, damat ve davetliler önce memurun şaka yaptığını sandı. Ama memur kapıya yönelince işin ciddiyetini anladılar.

Salonda ‘isyan’

Gelin, damat ve konukların ikna etmeye çalıştığı nikah memuru, kararından vazgeçmeyince gerginlik yaşandı. Bunun üzerine nikah memuru Akça, salonun özel güvenlik görevlilerinden polis çağırmalarını istedi. Gelen polis ekipleri de Akça’yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

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Damat: Bizi bilgilendirmedi

Damat Turgut Dinçer Güneri olayı yakın çevresine “Nikah öncesinde, prosedür hakkında bizi bilgilendirmedi. Sorusuna nişanlımın verdiği cevabın ardından hiçbir açıklama yapmadan da masadan kalkıp, gitti. Kendisi, ‘hayır‘ kelimesini duyunca masadan kalktığını söylüyor. Sonrasında ne dediysek de ikna edemedik” diye anlattı.