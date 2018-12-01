Şair Refik Durbaş yaşamını yitirdi

Şair Refik Durbaş hayatını kaybetti.

Bir süredir böbrek ve akciğer tedavisi gören ve son olarak zatürreye yakalanan 74 yaşındaki şairin dün akşam saatlerinde Medeniyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Yeni İstanbul ve Cumhuriyet gazetelerinde düzeltmenlik yapan Durbaş, Sabah ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde de çalıştı.

Şiirlerinde İkinci Yeni’den de ilham aldı ama daha sonra toplumculuğa yöneldi.

‘Kırık Ayna’ ve ‘Efsaneler Kenti İstanbul’ gibi kitapları bulunan şair, çocuk kitapları ve inceleme eserleri de bulunuyor.