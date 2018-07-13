Şair Küçük İskender’e ‘son sözüm’ dedi: Gücü yetenler şiire iltica etsin

Kanser teşhisi konulan şair Küçük İskender, son kitabı için verdiği söyleşisini “Gücü yetenler şiire iltica etsin. Hele imkanı olanlar tez zamanda… Son sözüm de bu olsun” diyerek bitirdi.

54 yaşındaki şair, ilerlemiş safhadaki hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyor.

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Küçük İskender en son ‘İkinci Waliz’ adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu.

Cumhuriyet Kitap’tan Akif Kurtuluş’a konuşan şair, “Şairleri kaşiflere benzetirim. Gemiyi hazırlar ve yola çıkarlar. Cesaret ve o bilinmezin yükselttiği adrenalini severler. Çoğu kere de yanılırlar, sorun değil. Galiba şiir, bazen insanın bir işe yaramasa bile kendini bulmasıdır” dedi.

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Kendi kuşağında ve kendisinden sonraki kuşak için karşılaştırma yaptığında, otuz seneyi geçen süre içinde evi genç şairlere en açık şair olarak yaşadığını aktaran Küçük İskender, “Genç arkadaşlarımla bir araya geldiğimde şiirden çok söz etmeyiz. Hayat neyse onu konuşuruz. Benim biricikliğim şiirden mümkün olduğu kadar az söz edip şairce yaşamakta değil. Şiiri hayatın dışında bırakmayıp yanımızda tutabilmek ve bunu bir aksesuar olarak değil hayatımızın en önemli paydalarından biri olarak tutabilmekti amacımız… Başımızda olduğunu iddia edenler şiiri biraz sevselerdi hakikatten çok daha güzel bir coğrafyada ve dünyada yaşıyorduk” diye konuştu.

Şair sözlerini şöyle bitirdi: “Gücü yetenler şiire iltica etsin. Hele imkanı olanlar tez zamanda… Son sözüm de bu olsun.”

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, senaryosunu Metin Kaçan’ın yazdığı, yönetmenliğini Mustafa Altıoklar’ın yaptığı ‘Ağır Roman’ ile oyunculuğa da adım atan Küçük İskender, 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday şiir ödüllerini kazanmıştı.

Şair aynı zamanda 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.