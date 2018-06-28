Şair Küçük İskender’e kanser teşhisi: İlerlemiş hastalığını Bodrum’daki evinde atlatmaya çalışıyor

Şair Küçük İskender’e kanser teşhisi kondu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre 54 yaşındaki şair, ilerlemiş safhadaki hastalığını Bodrum’daki evinde sürdürdüğü tedaviyle atlatmaya çalışıyor.

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Küçük İskender en son ‘İkinci Waliz’ adlı şiir-metin-günlük kitabıyla okurla buluşmuştu.

Şiir, roman, deneme, günlük gibi pek çok edebi türde eserler veren, senaryosunu Metin Kaçan’ın yazdığı, yönetmenliğini Mustafa Altıoklar’ın yaptığı ‘Ağır Roman’ ile oyunculuğa da adım atan küçük İskender, 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu, 2006 yılında Melih Cevdet Anday şiir ödüllerini kazanmıştı.

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Şair aynı zamanda 2014’te Erdal Öz Edebiyat Ödülü’nü, 2017’de Necatigil Şiir Ödülü’nü almıştı.