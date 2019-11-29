Şair Haydar Ergülen’in İzmir’de iptal edilen etkinliği Meclis’e taşındı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, şair Haydar Ergülen’in İzmir Atatürk Lisesi’ndeki etkinliğinin iptal edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Fotoğraf: mtso.org.tr

Ergülen’in İzmir Atatürk Lisesi’ndeki etkinliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından iptal edilmişti. Etkinliğe katılmak üzere İstanbul’dan uçakla İzmir’e gelen Ergülen’e iptal haberi uçaktan indikten sonra verilmişti. Ayrıca söyleşi saatinden birkaç saat önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin, Atatürk Lisesi müdürünü arayarak söyleşinin iptal edilmesi yönünde baskı yaptığı da öne sürülmüştü.

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‘ENSAR’dan bahsedecektim’

Ergülen, etkinliğin iptaline ilişkin şöyle konuşmuştu: “Yıllardır ders kitaplarında adım geçiyor, beni okula almamaları ilginç oldu tabii. Çocuklarla elbette şiiri konuşacaktık ama TÜGVA’dan, ENSAR’dan da bahsedecektim. Gittiğim her yerde bu konuda konuşuyorum. Burada da konuşacaktım. Etkinliği engelleyerek belki bunu engellemiş oldular.”

‘Şükrü Erbaş’ı da engellemişlerdi’

2016 yılında şair Şükrü Erbaş’ın Kiraz’da yapacağı etkinliğin de engellenmek istendiğini ve Erbaş’ın otelde şiir okumak zorunda bırakıldığını hatırlatan Ergülen, sözlerine şöyle devam etti: “Şükrü Erbaş ile beraber birçok etkinliğe katıldık. Onun yıllar önce başına gelen şeye epey gülmüştük, şimdi benzer bir şey benim başıma geldi. Şükrü Erbaş ile yılladır etkinlik yaparız ve bizi dinlemeye en çok kadınlar ve ağırlıkla türbanlı kadınlar dinlemeye gelir. Onlarla her şeyi konuşuruz. Hiçbir sorun yaşamadık bugüne kadar. Şimdi İzmir’in en iyi okullarından Atatürk Lisesi’ndeki etkinliğimiz iptal ediliyor. Neden olarak da şikayeti gösteriyorlar. Okul müdürü iki defa aranmış. İptal etmezseniz müfettiş göndeririz demişler.”

‘Tehditle sanatı zapturapt altına alanları kınıyorum’

Gazete Duvar’ın haberine göre Bakan etkinliğin iptalini Meclis’e taşıdı. Bakan soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “İzmir’i böyle bir saygısızlığa sahne edenleri kınıyorum. Tehditle talimatlarla özgür sanatı, şiiri ve fikir ifade özgürlüğünü zapturapt altına alanları kınıyorum. Haydar Ergülen’den kim, neden rahatsız olur? Ya da Milli Eğitim Müdürü kimin ‘itibarını’ korumayı görev edinmiştir? Yoksa hukuk ve etik dışı davranışlarına rağmen nasıl hala o konumdadır?”

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‘Eğitim ihtiyaçları için yatırılan parayı tatile harcamıştı’

Bakan, soru önergesinde Yahşi hakkında ise şu iddialara yer verdi: “2017 yılının kasım ayında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli ile öğrencilerinin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması şartı ile Turkcell A.Ş. tarafından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Gelişim Akademisi hesabına 400 bin lira aktarılmış, aktarılan paranın İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi tarafından aile yakınlarının tatil amaçlı konaklama giderleri için kullanıldığı bu sebeple hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında soruşturma geçirdiği, soruşturma sonunda ise kınama cezası aldığı iddia edilmektedir.”

Hem etkinliğin neden iptal edildiğini açıklaması hem de Yahşi hakkındaki iddiaları cevaplaması için CHP’li milletvekili, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şu soruları yöneltti:

Liselerde ders kitabı olarak okutulan kitaplarda eserleri olan, şair ve yazar Haydar Ergülen’in İzmir Atatürk Lisesi’ndeki etkinliğin iptal edilmesinin sebebi nedir?

Söyleşi saatinden birkaç saat önce İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin, Atatürk Lisesi Müdürü’nü aradığı, söyleşinin iptal edilmesi yönünde baskı yaptığı, hatta Ergülen’in BirGün gazetesi yazarı olduğunu belirterek hakkında birtakım ithamlarda bulunarak “Şikayet var etkinliği iptal edin” şeklinde talimat verdiği iddialarının araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmış mıdır?

şeklinde talimat verdiği iddialarının araştırılması amacıyla soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılmadıysa neden başlatılmamıştır? Başlatıldıysa soruşturma hangi aşamadadır? Elde edilen bulgu ve/veya sonuçlar nelerdir?

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi’nin kamu kaynaklarını şahsi menfaatleri doğrultusunda kullandığı iddiası ile ilgili soruşturma geçirdiği doğru mudur? Bu konudaki açıklamanız nedir?

Söz konusu soruşturma gerçeği yansıtmaktaysa hem hukuk dışı hem etik dışı davranan Ömer Yahşi’nin hala İzmir İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapıyor olmasını nasıl açıklamaktasınız?

Ensar ve TÜGVA’da neler yaşanmıştı?

Ensar Vakfı, Karaman Anadolu İmam Hatip ve İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne (KAİMDER) bağlı kayıtdışı yurtlarda, 2012-2015 yıllarında yaşanan çocuk tecavüzlerinin ardından eski yargıç Ömer Faruk Eminağaoğlu dahil birçok kişi, kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli’de AKP’den CHP’ye geçen tek belediye olan İzmit belediyesinin başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, Bilal Erdoğan’ın da Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve Ensar Vakfı’nın bölgede yaklaşık 1 milyon lirayı bulan masraflarının, ilçenin önceki AKP yönetimi tarafından karşılandığını açıklamıştı.