Şair Ahmed Arif’in Diyarbakır’daki büstü tahrip edildi

Şair Ahmed Arif’in Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki büstü tahrip edildi.

Arif’in oğlu Filinta Önal’ın yaptığı büst, surların hemen dışında, tek kapı ile çift kapının arasındaki yeşil alanda yer alıyor.

Büstün iki hafta önce tahrip edildiğini duyuran yazar Şeyhmus Diken, belediye ekiplerinin onarmak üzere büstü aldığını, ancak henüz yerine konulmadığını söyledi.

Belediye yetkilileri çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. Emniyet ise alkollü olduklarını söyleyen iki kişi hakkında ‘kamu malına zarar vermek’ suçundan işlem yapıldığını ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldıklarını duyurdu.

Büstün kaidesinde şairin şu dizeleri yer alıyor:

‘Bir ben bileceğim oysa

ne afat sevdim

bir de ağzı var dili yok

Diyarbekir kalesi’