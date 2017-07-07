Saint Benoit’da kayıt kaosu: ‘Yapamıyoruz’ denildi, kriz çözülmeye çalışılıyor

Liselere yedek kayıt döneminde, Saint Benoit Lisesi’nde velilere kontenjanın üç katı kayıt fişi dağıtıldı. Önce, “Bu fişleri alan herkes kayıt olacak”, ardından “Kayıtları yapamıyoruz” dendi. Kriz çözülmeye çalışılıyor.

Hürriyet’ten Gülseven Özkan ve Önder Öndeş’in haberine göre, liselere yedek kayıt döneminde, okulların belirlediği saatte kayıt yerinde olmayanlar bu haklarını kaybedeceği için anne-babalar ayrı okullarda nöbet tuttu. Noterden alınan vekaletle arkadaşını, akrabasını, çalışanını nöbete gönderenler de oldu.

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Saint Benoit Lisesi’nde dün akşam saatlerinde kayıt için bekleyenlere kontenjanın üç katı kayıt fişi dağıtıldı ve “Bu fişi alan herkes kayıt olacak” dendi. Başka okullarda sırası gelenler, Saint Benoit’da kayıt hakkı kazandığı için haklarından vazgeçerek kayıt için beklemeye başladı.

‘Tekink bir arıza var’

Ancak, okul yetkilileri bir süre sonra “Teknik bir arıza var” diye açıklama yaptı. Veliler tepki gösterip bekleyince de “Kayıtları yapamıyoruz, başka okullardan iptal gelirse o zaman boşluk olursa kayıt hakkı kazanırsınız” denildi.

Çocuğu için bütün gün okulda bekleyen velilerden Bülent Özbey, “Kargaşa yaşanınca yönetim toplantı yaptı. Tüm numara verilenlerin kaydı yapılacak dendi. Bu şekilde çözmeye çalıştılar” diye konuştu.

Okul yetkilileri hatayı doğrularken, “Bazı aksaklıklar oldu, biz sistemde fark edemedik, ara yol bulmaya çalıştık. Kalanlara ek kontenjan açıyoruz. Mağdur etmeyeceğiz. Prosedürünü halletmeye çalışıyoruz” denildi.

‘Gereken izni alacağız’

Adayların farklı okullara geçişi sürdüğü için Anadolu liselerine kayıtlar başlayıp nakil süreci bittikten sonra Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) ek kontenjan için başvuracaklarını belirten lise müdürü Pierre Gentric şunları söyledi: “Yoğun talep oldu. O arada oturma eylemi yapan, ısrarla bekleyen velilere fazladan numara verilmiş. Bu mağduriyeti önlemek için kontenjanı 250’ye yükselttik. Ruhsatımızdaki sayıyı aşmamamız gerekiyor. Okulun genel kontenjanı 1385 civarı. Okul idaresinin kararıyla kontenjanımızı maksimum kontenjanı aşmayacak şekilde artırdık. Bir ya da iki sınıf açılması gerekirse yerimiz var. Garip bir durum yaşadık.”

Kimseye zarar gelmesini istemediklerini belirten Gentric şöyle devam etti: “Gereken izin alınacak. Yeniden öğretmen alımı gerekebilir. Giden öğrenciler olabiliyor. Örneğin bu sabah (dün) yedi kişi başka okula gitti. Şu anda 243 kişi kayıtlı. Kayıt olanların hakkı baki. Kendimizi düzenleyip gereken izni alacağız.”

Kontenjan artışı ve yeni sınıf açmanın şartları

Bir okulun ek kontenjan alabilmesi için bina kontenjanlarının uygun olması gerekiyor. Okul MEB’e kontenjan artışı talebinde bulunuyor, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği müfettiş “Yeterli kontenjan vardı” derse artış yapılabiliyor.

Ancak bu sadece hazırlık sınıfı için değil, üst sınıflarla birlikte hesaplanarak, bütün değerlendiriliyor. Yeni sınıf açmanın da şartları var.

Örneğin, bahçeye kurulacak yeni sınıfın, yönetmelikte öngörülen bahçe alanını sınırlandırmaması gerekiyor. Bir yerin sınıf olabilmesi için gün ışığı alması, pencere alanı taban alanının yüzde 10’undan az olmaması gibi şartlar da bulunuyor.

Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal ise konuyla ilgili şunları söyledi: “Okulların genel kontenjanı belli. Bunu aşmamak kaydıyla hazırlık kontenjanını arttırılabiliyor. Bunun için bakanlığa bilgi vermesi yeterli. Saint Benoit, 170 kişi alacağını açıklamıştı. Burada yaşanan idari bir zafiyet. Kuralları düzgün uygulamadıkları için oldu. Diğer Fransız liselerinde böyle bir sorunla karşılaşmadık. Bize söylediler. ‘Bu artışlar uygun. Genel kontenjanı geçmiyor. MEB’e bildirin’ dedik. 70 kişiyi yerleştirdiler. “