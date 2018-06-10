‘Şaibe iddiasıyla’ tekrar sayılacaktı: Irak’ta oyların bulunduğu depoda yangın

Bursa’nın Karacabey ilçesi Uluabat Gölü’ndeki 45 dönümlük ada, sahibi Nedim Bulut tarafından satılığa çıkarıldı. Adaya 13 milyon lira fiyat biçen Bulut, en son 9 milyon liralık bir teklif verildiğini, ancak kabul etmediğini söyledi.