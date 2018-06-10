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Yaramazlara biraz batar!

‘Şaibe iddiasıyla’ tekrar sayılacaktı: Irak’ta oyların bulunduğu depoda yangın

 

Irak’ta son seçimlere şaibe karışmasının ardından tekrar sayılmasına karar verilen oyların büyük bölümünün bulunduğu depoda yangın çıktı.

Fotoğraf: Reuters

Irak güvenlik kaynaklarının yerel basına verdiği bilgilere göre pazar günü Bağdat’ın doğusunda oy sandıklarının muhafaza edildiği depoların en büyüğünde, meclisin tekrar yapılmasını istediği sayım öncesinde yangın çıktı.

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Irak İçişleri Bakanlığı sözcüsü sivil savunma otoritelerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.

Yangının nedeni henüz belirlenemezken, Irak 12 Mayıs’ta yapılacak milletvekili seçimlerinde Şii lider Mukteda es Sadr’ın sürpriz zaferinin ardından yolsuzluk ve şaibe iddialarıyla 10 milyon oyun tekrar sayılmasına karar verilmişti.

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