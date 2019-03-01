Diken

Yaramazlara biraz batar!

Şaibe iddiaları vardı:Milli Piyango genel müdürü görevden alındı

Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak görevden alındı.


Milli Piyango son dönemde sıkça tartışma konusu olmuş, muhalefet milletvekilleri şans oyunlarına şaibe bulaştırıldığını ileri sürüyordu.

Reklam

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre,  Çolak’ın yerine Spor Toto, Milli Piyango gibi şans oyunlarına karşı verdiği vaazlarla bilinen Timurtaş Uçar’ın oğlu Bekir Yunus Uçar atandı.

Eski Başbakan ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın müşavirliğini de yapan Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Uçar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

2000 yılında hayatını kaybeden eski İstanbul Müftü Başmuavini vTimurtaş Uçar ise “Din ayrı devlet ayrı sapıklığının cezasını çekiyoruz” diyerek, bürokratların hazineyi soyduklarını iddia etmişti.

Reklam

Bekir Yunus Uçar da sosyal medya hesabından babasının bu açıklamalarını paylaşmıştı. 

Milli Piyango isyanda: Asılsız iddialar kaynaklarımızı azaltıyor, çekilişler şeffaf

Milli Piyango’dan ‘şaibe’ iddialarına: Aynı topun düşmesi tamamen tesadüf

Sayıştay’dan piyango çekilişlerinde ‘güven sorunu’ tespiti: TRT’den yayınlayın


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...