Şaibe iddiaları vardı:Milli Piyango genel müdürü görevden alındı

Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak görevden alındı.
Milli Piyango son dönemde sıkça tartışma konusu olmuş, muhalefet milletvekilleri şans oyunlarına şaibe bulaştırıldığını ileri sürüyordu.
Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Çolak’ın yerine Spor Toto, Milli Piyango gibi şans oyunlarına karşı verdiği vaazlarla bilinen Timurtaş Uçar’ın oğlu Bekir Yunus Uçar atandı.
Eski Başbakan ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın müşavirliğini de yapan Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanlığı görevinde bulunuyordu. Uçar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı görevini de yürütmüştü.
2000 yılında hayatını kaybeden eski İstanbul Müftü Başmuavini vTimurtaş Uçar ise “Din ayrı devlet ayrı sapıklığının cezasını çekiyoruz” diyerek, bürokratların hazineyi soyduklarını iddia etmişti.
Bekir Yunus Uçar da sosyal medya hesabından babasının bu açıklamalarını paylaşmıştı.